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Дату припинення вогню на Донбасі буде оголошено в середу, - Пристайко

Новини » Політика     14.12.2019 - 00:37
Дату припинення вогню на Донбасі буде оголошено в середу, - Пристайко

Також будуть узгоджені нові ділянки для розведення

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що в Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 18 грудня буде узгоджена дата припинення вогню на Донбасі. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер" увечері в п'ятницю.

Він зазначив, що дата припинення вогню буде узгоджена на засіданні робочих груп ТКГ.

"Сподіваюся, що в середу буде оголошена конкретна дата припинення вогню. Група з безпеки оголосить про припинення вогню і погодить нові ділянки для розведення, і буде вимагати від ОБСЄ верифікації", - сказав Пристайко.

Також він додав, що гуманітарна група буде остаточно звіряти списки на обмін.

Крім того, Пристайко заявив, що 17 грудня Україна проситиме в ОБСЄ зміни мандата Спеціальної моніторингової місії (СММ), щоб отримати точну інформацію щодо розведення сил на Донбасі.

Раніше голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Яшар Халіта Чевік назвав обнадійливою домовленість на нормандському саміті про повне припинення вогню на Донбасі до кінця 2019 року.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що процес врегулювання на Донбасі не буде швидким, зараз зберігається висока ймовірність зриву домовленостей на будь-якому етапі.

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