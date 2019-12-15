На Донбасі продовжують порушуватися досягнені у нормандському форматі домовленості

Бойовики провели 8 обстрілів, загинув один український військовий, двоє поранені

За даними штабу операції Об'єднаних сил, Російська Федерація, незважаючи на досягнення під час зустрічі "Нормандської четвірки" домовленості про стале припинення вогню, продовжує систематичні обстріли позицій Об'єднаних сил на Донбасі. Про це передає прес-центр ООС.

Зокрема, протягом минулої доби, 14 грудня, зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

"Внаслідок цих підступних дій загинув один з військовослужбовців Об'єднаних сил, ще два наших захисники отримали поранення", - зазначили в штабі.

Обстріли велися неподалік Авдіївки, двічі поблизу Красногорівки, біля Пісків, Павлополя, Новолуганського, Травневого і Зайцевого.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів у районі Луганського. Втрат з нашого боку немає", - додали в ООС.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомляли, що бойовики на Донбасі перешкоджають роботі СММ ОБСЄ. Російські найманці затримують спостерігачів на блокпостах і не пропускають на окуповану територію, в тому числі на ділянки розведення.