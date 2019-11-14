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Пристайко розповів про можливий обмін полоненими з Росією

Новини » Політика     14.11.2019 - 12:55
Пристайко розповів про можливий обмін полоненими з Росією
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

До переговорів залучено і Міністерство закордонних справ України

Між Україною і РФ може відбутися масштабний обмін полоненими, після якого можуть обміняти полонених у форматі "всіх на всіх". Про це розповів глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко інтерв'ю BBC News Україна.

Пристайко зазначає, що звільняти українських полонених планується відразу з Криму, Донбасу і безпосередньо з Росії.

"Спеціально не хочу вдаватися в подробиці, тому що кожна з трьох груп обмінюється на певну кількість, яких хотіли б росіяни. Є група людей, які над цим працюють кожен божий день", - розповів Пристайко.

До переговорів залучено і Міністерство закордонних справ України.

"Важко сказати про всіх. У 2016 році був досить масштабний обмін. Ми думаємо, що після цього обміну реалізація обміну "всіх на всіх" може бути зроблена ще один раз", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Пристайко заявив, що проходить період підбору підходящих кандидатів на обмін. При цьому він зазначив, що обмін не прив'язується до дати проведення зустрічі в нормандському форматі.

Зазначимо, Російська Федерація та Україна обговорюють можливість нового обміну полоненими, проте узгодженої дати поки немає. На сьогоднішній день триває робота по підготовці нового обміну полоненими.

Пристайко заявив про недопустимість ведення переговорів з "ЛДНР" Питання Криму не буде обговорюватися на нормандській зустрічі, - Пристайко
Новини України обмін полоненимиВадим Пристайко
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