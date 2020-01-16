ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"ДНР" і "ЛНР" підтвердили прихильність припинення вогню, - Гризлов

Новини » Політика     16.01.2020 - 16:47
"ДНР" і "ЛНР" підтвердили прихильність припинення вогню, - Гризлов
Фото: Борис Гризлов (ріа)

За словами представника Росії в ТКГ Бориса Гризлова, представники України і ОРДЛО також обговорили нові ділянки розведення сил і засобів на Донбасі

Представник Російської Федерації Тристоронньої контактній групі Борис Гризлов заявив, що Україна і ОРДЛО на першому засіданні ТКГ у 2020 році в Мінську підтвердили свою відданість режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, представники України і ОРДЛО також обговорили нові ділянки розведення сил і засобів на Донбасі.

"Сьогодні представники Києва, Донецька і Луганська підтвердили свою відданість режиму припинення вогню і взяли участь в обговоренні нових ділянок розведення сил і засобів", - заявив Гризлов.

Він також назвав початок 2020 року "найбільш безпечним періодом конфлікту на Донбасі".

Нагадаємо, сьогодні в Мінську проходить засідання груп і підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Очікується, що сторони обговорять підготовку наступного етапу обміну полоненими, а також розведення сил і засобів на нових ділянках.

Крім того, вчора президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якого розповів про формування чергових списків на обмін полоненими. Він також заявив, що українська сторона вже визначила перелік трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів.

У Мінську розпочалася перша в 2020 зустріч підгруп ТКГ по Донбасу Перше в 2020 році засідання ТКГ відбудеться 16 січня
Новини України Борис ГризловМинскКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся