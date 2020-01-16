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"ДНР" и "ЛНР" подтвердили приверженность прекращению огня, - Грызлов

Новости » Политика     16.01.2020 - 16:47
"ДНР" и "ЛНР" подтвердили приверженность прекращению огня, - Грызлов
Фото: Борис Грызлов (риа)

По словам представителя России в ТКГ Бориса Грызлова, представители Украины и ОРДЛО также обсудили новые участки разведение сил и средств на Донбассе

Представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украина и ОРДЛО на первом заседании ТКГ в 2020 году в Минске подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, представители Украины и ОРДЛО также обсудили новые участки разведение сил и средств на Донбассе.

"Сегодня представители Киева, Донецка и Луганска подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня и приняли участие в обсуждении новых участков разведения сил и средств", - заявил Грызлов.

Он также назвал начало 2020 года "наиболее безопасным периодом конфликта на Донбассе".

Напомним, сегодня в Минске проходит заседание групп и подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Ожидается, что стороны обсудят подготовку следующего этапа обмена пленными, а также разведение сил и средств на новых участках.

Кроме того, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого рассказал о формировании очередных списков на обмен пленными. Он также заявил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведение сил и средств.

В Минске началась первая в 2020 встреча подгрупп ТКГ по Донбассу Первое в 2020 году заседание ТКГ состоится 16 января
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