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У Мінську розпочалася перша в 2020 зустріч підгруп ТКГ по Донбасу

Новини » Політика     16.01.2020 - 12:31
У Мінську розпочалася перша в 2020 зустріч підгруп ТКГ по Донбасу
Фото: зустріч традиційно проходить в "Президент Готелі" (twitter.com/BelarusMID)

Робочі підгрупи проводять перші в цьому році переговори

У Мінську сьогодні, 16 січня, проходить перша в 2020 зустріч підгруп Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter.

Повідомляється, що в Мінську розпочалася зустріч підгруп Контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України. Очікується, що сторони обговорять підготовку наступного етапу обміну полоненими, а також розведення сил і засобів на нових ділянках.

У Мінську розпочалася перша в 2020 зустріч підгруп ТКГ по Донбасу

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якої розповів про формування чергових списків на обмін полоненими. Він також заявив, що українська сторона вже визначила перелік трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів.

Зазначимо, раніше ОБСЄ зафіксувала зниження кількості порушень режиму "тиші" на Донбасі. У Донецькій області найбільш гарячою точкою залишається район на південний схід, південь і південний захід від Світлодарська, а в Луганській - район на захід від населеного пункту Сентянівка.

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