Днестр достиг исторического минимума: где в Украине могут возникнуть проблемы с водой

Критическая ситуация на Днестре

С июня на реках бассейна Днестра фиксируют маловодие. С 30 апреля среднесуточный приток в Днестровское водохранилище был меньше объема сбросов.

17 и 20 сентября зафиксировали абсолютный суточный минимум притока за весь период существования водохранилища - с 1985 года. Он составлял всего 24 кубометра в секунду (11%) при летней норме 256 кубометров.

В случае ухудшения ситуации Госводагентство может устанавливать временные ограничения прав водопользователей.

Дополнительным фактором риска остаются последствия российской агрессии - повреждение и разрушение водохозяйственной, энергетической и другой критической инфраструктуры.

Читайте также: В Украине уже исчезло более 10 тысяч малых рек: где воды критически не хватает в этом году

Где не хватает воды

За последние месяцы маловодие фиксировались на реках бассейна Припяти, Среднего Днепра, Западного и Южного Буга, Днестра, а также на реках Закарпатья.

Одновременно само по себе маловодие не означает автоматического дефицита воды для всех водопользователей. Риск зависит от того, из какого водного бассейна город получает воду и как использует водные ресурсы.

Наиболее чувствительными к длительному снижению водности являются системы, зависящие от поверхностных вод - рек и водохранилищ.