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Днестр достиг исторического минимума: где в Украине могут возникнуть проблемы с водой

08:44 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Василина Копытко
Как ситуация с Днестром повлияет на водоснабжение региона (фото: Getty Images)

Из-за длительного маловодия больше внимания сейчас требует водообеспечения населенных пунктов, которые зависят от Днестровского водохранилища. Речь идет в частности о Хотине и Каменец-Подольском.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина сообщило Госводагентство.

Критическая ситуация на Днестре

С июня на реках бассейна Днестра фиксируют маловодие. С 30 апреля среднесуточный приток в Днестровское водохранилище был меньше объема сбросов.

17 и 20 сентября зафиксировали абсолютный суточный минимум притока за весь период существования водохранилища - с 1985 года. Он составлял всего 24 кубометра в секунду (11%) при летней норме 256 кубометров.

В случае ухудшения ситуации Госводагентство может устанавливать временные ограничения прав водопользователей.

Дополнительным фактором риска остаются последствия российской агрессии - повреждение и разрушение водохозяйственной, энергетической и другой критической инфраструктуры.

Читайте также: В Украине уже исчезло более 10 тысяч малых рек: где воды критически не хватает в этом году

Где не хватает воды

За последние месяцы маловодие фиксировались на реках бассейна Припяти, Среднего Днепра, Западного и Южного Буга, Днестра, а также на реках Закарпатья.

Одновременно само по себе маловодие не означает автоматического дефицита воды для всех водопользователей. Риск зависит от того, из какого водного бассейна город получает воду и как использует водные ресурсы.

Наиболее чувствительными к длительному снижению водности являются системы, зависящие от поверхностных вод - рек и водохранилищ.

Читайте также о том, что в Министерстве экономики и окружающей среды в начале августа сообщили, что водохранилище - критически мелеет, поэтому для десятков предприятий ввели ограничения. В то же время Молдова из-за обмеления Днестра начала использовать стратегический запас воды.

Ранее мы писали о том, что Украина оказалась на одном из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже потеряно, другие - загрязнены и опасны.

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