ua en ru
Пт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спасли троих взрослых и ребенка. ГСЧС показала фото и видео пожара в квартире Киева

Пятница 26 января 2024 16:18
UA EN RU
Спасли троих взрослых и ребенка. ГСЧС показала фото и видео пожара в квартире Киева Фото: в Киеве случился пожар в Соломенском районе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажном доме в Соломенском районе. Там горела квартира на 5 этаже дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Около 12:30 пятницы, 26 января, спасатели получили уведомление о пожаре в Соломенском районе Киева. Выяснилось, что пожар возник на проспекте Отрадном, 12-Б в многоэтажном доме.

На месте происшествия спасатели установили, что горит квартира на 5 этаже. Во время ликвидации пожара, с помощью оборудования и техники, которая есть у пожарных, были спасены 4 человека, из которых 1 ребенок. Все пострадавшие были переданы медикам для дальнейшей госпитализации.

Фото: пожар в Киеве (t.me/dsns_telegram)

Локализовать возгорание удалось в 13:13, а полностью ликвидировать в 13:22. На месте происшествия были задействованы 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Пожары в Киеве

16 января в Голосеевском районе Киева загорелась маршрутка. Возгорание произошло в моторном отсеке маршрутного такси, находившемся на проезжей части дороги.

13 января в Киеве произошел пожар в одном из торговых центров. Пришлось эвакуировать посетителей. Пожар произошел в Соломенском районе столицы в ТРЦ "Космополит".

А 10 января в Киеве произошел сильный пожар на автомойке, расположенной на Березняках. Полиция даже регулировала движение транспорта в районе ЧП.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар
NEWS
Юсов о сорванном обмене пленными: должен был быть одним из самых больших за время войны
Юсов о сорванном обмене пленными: должен был быть одним из самых больших за время войны
DAILY
Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте