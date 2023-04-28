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Зеленский поручил Залужному отправлять на фронт тыловых военкомов

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Пятница 28 апреля 2023 13:47
Зеленский поручил Залужному отправлять на фронт тыловых военкомов Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному отправлять на фронт военкомов с тыла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова во время пресс-конференции.

Как пояснил Резников, речь идет о военкомах, давно сидящих в центрах комплектаций.

"А направлять на их место (военкомов, - ред.) военнослужащих, получивших ранения, знающих, в частности, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей", - добавил министр обороны Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в мае Верховная рада предположительно примет очередное решение о продлении военного положения и общей мобилизации.

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