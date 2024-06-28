ua en ru
Пт, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Днепропетровскую область атаковали российские дроны: работала ПВО

Пятница 28 июня 2024 04:45
UA EN RU
Днепропетровскую область атаковали российские дроны: работала ПВО Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Россия атаковала Днепропетровскую область ударными БПЛА. Работали средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

"Днепропетровщина – работа ПВО по БпЛА", - говорится в сообщении ПС, опубликованном в 4:29.

Отметим, что воздушная тревога в области была объявлена в 4:28.

Напомним, в ночь на 27 июня РФ снова атаковала Украину воздушными средствами. Для очередной атаки россияне применили ракеты воздушного и морского базирования, а также дроны-камикадзе. Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ все вражеские цели, кроме ракеты "Кинжал", были сбиты.

Сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, а также в районе Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Атака дронов Днепропетровская область
NEWS
Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности
Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности
DAILY
Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года