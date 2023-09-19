"Прилеты" по Львову и атака баллистики по Кривому Рогу: что известно о ночном обстреле

В ночь на 19 сентября оккупанты атаковали Украину "Шахедами" и ракетой "Искандер". В результате чего есть попадания и пожары на складах во Львове, а в Кривом Роге пострадала многоэтажка.

Все подробности ночной атаки РФ на украинские города - в материале РБК-Украина ниже.

Львов

Воздушная тревога во Львове началась в 03:40 и длилась около 2,5 часов. Сначала в городе слышали взрывы, а впоследствии стало известно - Львовскую область атаковали дроны "Шахед".

По предварительной информации от руководителя ОВА Максима Козицкого, в направлении Львовской области летело 18 таких дронов. 15 из них были сбиты.

"Семь сбили непосредственно в воздушном пространстве Львовской области. Цифры еще могут измениться немного, информация уточняется, но даже сейчас можно представить масштаб атаки и масштаб работы, которая была у противовоздушной обороны области", - отметил Козицкий.

Он рассказал о трех попаданиях в промышленные склады во Львове. В результате чего есть пострадавшие. В частности, 26-летний парень, на момент атаки находившийся на складе. Его госпитализировали. Он находится в состоянии средней сложности. Также на месте была женщина, в госпитализации не нуждалась.

Впоследствии стало известно о погибшем. По словам мэра города Андрея Садового, под завалами нашли тело погибшего мужчины, работавшего на складе.

На складах есть возгорание в четырех локациях. Пожар локализирован, его до сих пор тушат.

В свою очередь Козицкий обратил внимание, что на складах ничего милитарного не хранили. Мэр Львова впоследствии уточнил, что речь идет о складах с окнами, бытовой химией, а также помещении, где хранилась "гуманитарка".

По данным ГСЧС, Львов атаковали беспилотники около 5 утра. В результате возник пожар 3-х складских построек на площади 9 тыс. 450 кв.м. Спасатели отметили, что ликвидация пожара продолжается.

Фото: спасатели показали последствия атаки "Шахедов" во Львов (t.me/dsns_telegram)

Также во Львове из-за атаки вводили изменение в движении транспорта. Впрочем, уже ближе к 09:05 все троллейбусы и трамваи в городе поехали в обычном режиме.

Кривой Рог

По Кривому Рогу (Днепропетровская область) ночью враг нанес ракетный удар, применив баллистическую ракету "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма.

По словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, в результате вражеского попадания возник пожар в многоэтажном здании. Пожар потушен.

Также взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных построек, много окон и дверей в других многоэтажках, а также в школе и детском саду.

Уже утром над территорией Днепропетровской области был сбит один вражеский БПЛА.

Впрочем, враг традиционно терроризировал Никопольский район, обстреляв из тяжелой артиллерии г. Никополь и Марганецкую общину. Ранены 71-летний мужчина, повреждены 6 частных домов, хозяйственная постройка, гараж, ЛЭП, газопровод.

Фото: последствия ночного обстрела Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA/7423)

Николаевская область

Ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны сбиты 10 ударных дронов "Шахед".

Во время сбития вражеской цели падение обломков повлекло за собой повреждение сельскохозяйственной техники одного из частных предприятий в области. Люди не пострадали.

Где также слышали взрывы

Отметим, что ночью при атаке взрывы слышали в Одессе. Там сбили БПЛА. Также было шумно в Винницкой области, где тоже "приземлили" беспилотник.

О работе ПВО ночью писали и в Хмельницкой области.

Чем атаковали россияне

По данным Воздушных сил ВСУ, всего во время ночной атаки были зафиксированы пуски 30 ударных БПЛА "Шахед". Враг запустил их с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ).

Также россияне применили одну баллистическую ракету "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.

В общей сложности силам ПВО удалось уничтожить 27 из 30 "Шахедов".

Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Где еще были обстрелы

Славянск

Славянск Донецкой области ночью был также обстрелян российскими войсками. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, пострадал микрорайон Лиманы, в котором произошло четыре "прилета". Без жертв.

Харьков

Накануне вечером российская армия нанесла три ракетных удара по Харькову. Удары пришлись по Холодногорскому району. Там возник пожар нежилого здания. По данным ОВА, травмированных нет.

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