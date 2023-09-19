ua en ru
Вт, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепропетровской области уничтожили российский дрон

Вторник 19 сентября 2023 18:25
UA EN RU
В Днепропетровской области уничтожили российский дрон Иллюстративное фото: в Днепропетровской области уничтожили российский дрон (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники уничтожили российский беспилотник в Днепропетровской области 19 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

Военные сообщают, что БПЛА "приземлили" в Синельниковском районе.

Тип дрона устанавливают.

Ночная атака на Украину

Сегодня ночью в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы сообщали о пусках вражеских "Шахедов". Взрывы слышали в Одессе, Львове, Кривом Роге и Хмельницкой области.

В частности, россияне обстреляли Львов, из-за чего один человек погиб, еще двое пострадали.

Захватчики также ударили баллистической ракетой "Искандер-М" по Кривому Рогу.

Всего оккупанты выпустили по Украине 30 ударных БПЛА и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Нашим защитникам удалось сбить ракету и 27 дронов.

Больше о последствиях ночной атаки читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Воздушные силы Украины
NEWS
Россияне ударили по Константиновке 6 сентября из комплекса С-300, - СБУ
Россияне ударили по Константиновке 6 сентября из комплекса С-300, - СБУ
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны