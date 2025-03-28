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В Днепропетровской области нашли мертвым депутата партии "Батьківщина" Плахотника

Фото: депутат "Батьківщина" Александр Плахотник (кадр_видео)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлия Акимова

В Каменском районе водитель обнаружил на обочине тело мужчины с огнестрельным ранением. Погибшим оказался депутат "Батьківщина" Александр Плахотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Сегодня утром, 28 марта, в Каменском районе Днепропетровской области водитель, проезжавший мимо, обнаружил тело мужчины на обочине дороги. Информация о происшествии поступила в полицию около 8:20.

Фото: полиция Днепропетровской области

Как сообщили в полиции, во время осмотра было обнаружено огнестрельное ранение в области головы.

По данным источников РБК-Украина, погибшим оказался депутат партии "Батькивщина" Александр Плахотник.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и решают вопрос о правовой квалификации дела.

Что известно об Александре Плахотнике

Александр Плахотник родился 4 апреля 1975 года в Днепродзержинске (ныне Каменское) Днепропетровской области.

Он был генеральным директором КП "Горводоканал" Каменского городского совета и членом партии ВО "Батьківщина". Также занимал должность первого заместителя городского головы Каменского и баллотировался в Верховную Раду, но не прошел.

В июле 2018 года основал благотворительную организацию "Благотворительный фонд А. Плахотник 'Родная Родина'".

Его жена, Елена Плахотник, является депутатом Днепропетровского облсовета и возглавляет областную ячейку партии "Батьківщина".

Напомним, что в прошлом году в октябре, на одной из баз отдыха в Криворожском районе Днепропетровской области обнаружили тело бывшего директора Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) Дмитрия Шевчика. Сейчас на месте работает полиция.

Кроме того, 14 марта в центре Одессы был убит активист Демьян Ганул. Как стало известно, его застрелили среди белого дня. Полиция сразу взялась за расследование преступления, а глава МВД взял его под личный контроль.

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