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Под Кривым Рогом нашли мертвым экс-директора ЦГОКа Шевчика

Вторник 08 октября 2024 15:08
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Под Кривым Рогом нашли мертвым экс-директора ЦГОКа Шевчика Фото: Дмитрий Шевчик, бывший директор ЦГОКа (скриншот)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

Сегодня, 8 октября, на одной из баз отдыха в Криворожском районе Днепропетровской области обнаружили тело бывшего директора Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) Дмитрия Шевчика. Сейчас на месте работает полиция.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в правоохранительных органах.

Как и упоминалось выше, для установления всех обстоятельств событий на месте работают правоохранители Криворожского районного управления полиции, криминалистическая лаборатория, передвижная криминалистическая лаборатория НИЭКЦ МВД и судебно-медицинский эксперт.

Сейчас продолжается осмотр места событий, сбор вещественных доказательств, а также установление и опрос свидетелей.

В Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по ч. 1 ст. 115 УКУ с предварительной дополнительной квалификацией "самоубийство".

Что известно о Дмитрии Шевчике

Шевчик родился в 1977-м году. Учился в:

  • Киевском национальном экономическом университете, окончил в 1999-м;
  • Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на специальности "международное право", закончил в 2003-м;
  • Национальной академии государственного управления при президенте Украины, по специальности государственное управление, который закончил в 2015-м.

Возглавлял должность генерального директора ПАО "Центральный горно-обогатительный комбинат".

В 2015-м занял место депутата в Днепропетровском областном совете от партии "Оппозиционный блок". В частности был членом постоянной комиссии областного совета по вопросам предпринимательства, перерабатывающей промышленности, торгового и бытового обслуживания.

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