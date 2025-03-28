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У Дніпропетровській області знайшли мертвим депутата партії "Батьківщина" Плахотніка

Фото: депутат "Батьківщини" Олександр Плахотнік (кадр_відео)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлія Акимова

У Кам’янському районі водій виявив на узбіччі тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Загиблим виявився депутат "Батьківщини" Олександр Плахотнік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Сьогодні вранці, 28 березня, у Кам’янському районі Дніпропетровської області водій, що проїжджав повз, виявив тіло чоловіка на узбіччі дороги. Інформація про подію надійшла до поліції близько 8:20.

 Фото: поліція Дніпропетровської області

Як повідомили в поліції, під час огляду було виявлено вогнепальне поранення в області голови.

За даними джерел РБК-Україна, загиблим виявився депутат партії "Батьківщина" Олександр Плахотнік.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та вирішують питання щодо правової кваліфікації справи.

Нагадаємо, що у минулому році у жовтні, на одній із баз відпочинку у Криворізькому районі Дніпропетровської області виявили тіло колишнього директора Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗК) Дмитра Шевчика. Наразі на місці працює поліція.

Крім того, 14 березня в центрі Одеси був вбитий активіст Дем'ян Ганул. Як стало відомо, його застрелили серед білого дня. Поліція одразу взялася за розслідування злочину, а глава МВС взяв його під особистий контроль.

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Дніпропетровська областьНаціональна поліція