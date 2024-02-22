В Днепропетровской области задержали трех коллаборантов за поддержку Путина и армии РФ

Что делали коллаборанты

По данным следствия, подозреваемые, используя собственные страницы в запрещенной соцсети, размещали комментарии под публикациями антиукраинской направленности.

Житель города Першотравенск неоднократно отрицал вооруженную агрессию РФ, называя ее "спецоперацией", и желал удачи военным государства-агрессора.

Другой подозреваемый - пророссийски настроенный житель Павлограда восхвалял армию РФ и ее командование.

Фото: Коллаборанты (gp.gov.ua)

Еще одним подозреваемым оказался житель города Кривой Рог, который поддерживал Путина и отрицал временную оккупацию части территории нашего государства, подчеркивая, что "Крым - это часть России и никогда не будет украинским".

Что им грозит

Во время проведения обысков по месту жительства подозреваемых изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Трем гражданам сообщено о подозрении по факту отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Выявление оккупантов и предателей

Житель Харькова добровольно сотрудничал с Российской Федерацией и помогал наносить удары по энергетической системе Украины. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Также российский военный приговорен к 11 годам тюрьмы за обстрел из танка больницы в Тростянце Сумской области.