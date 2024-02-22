UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Дніпропетровській області затримали трьох колаборантів за підтримку Путіна й армії РФ

Архівне фото: У Дніпропетровській області затримали трьох колаборантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці виявили колаборантів у Дніпропетровській області та повідомили їм про підозру за прославляння армії РФ і диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Що робили колаборанти

За даними слідства, підозрювані, використовуючи власні сторінки в забороненій соцмережі, розміщували коментарі під публікаціями антиукраїнської спрямованості.

Мешканець міста Першотравенськ неодноразово заперечував збройну агресію РФ, називаючи її "спецоперацією", і бажав удачі військовим держави-агресора.

Інший підозрюваний - проросійськи налаштований житель Павлограда вихваляв армію РФ та її командування.

Фото: Колаборанти (gp.gov.ua)

Ще одним підозрюваним виявився мешканець міста Кривий Ріг, який підтримував Путіна і заперечував тимчасову окупацію частини території нашої держави, наголошуючи, що "Крим - це частина Росії і ніколи не буде українським".

Що їм загрожує

Під час проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Трьом громадянам повідомлено про підозру за фактом заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Виявлення окупантів і зрадників

Мешканець Харкова добровільно співпрацював із Російською Федерацією та допомагав завдавати ударів по енергетичній системі України. Його засудили до 15 років тюрми.

Також російського військового засудили до 11 років в'язниці за обстріл із танка лікарні в Тростянці Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДніпропетровська областьВійна в Україні