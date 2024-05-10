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В Днепропетровской области осудили "волонтеров": выманили донатов на 1,3 млн гривен

Каменец, Пятница 10 мая 2024 15:05
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В Днепропетровской области осудили "волонтеров": выманили донатов на 1,3 млн гривен Фото: в Днепропетровской области осудили псевдоволонтеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Мошенники в Днепропетровской области притворялись псевдоволонтерами и выманивали у людей деньги. Аферистов отправили в тюрьму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

К схеме были причастны три жителя Каменского района, они выманивали деньги у родственников украинских военных и волонтеров.

Аферисты находили в соцсетях информацию о сборе средств на помощь и лечение военнослужащих. Затем мошенники предлагали помощь, выдавали себя за представителей международных организаций.

Под видом конвертации средств "волонтеры" получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших и присваивали деньги путем их перевода на подконтрольные счета. Мошенники выманили 1,3 млн гривен.

Суд арестовал имущество и авто фигурантов для возмещения ущерба. Сейчас возмещено около 330 тысяч гривен. Организатор группы приговорен к 9,5 годам, двое участников - к 8,5 годам.

Фото: в Днепропетровской отправили за решетку псевдоволонтеров (dnipr.gp.gov.ua)

Напомним, ранее в Днепропетровской области разоблачили мошенницу, выманившую у жены погибшего защитника полмиллиона гривен.

Добавим, что жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали почти 11% украинцев. Аферисты чаще используют схемы с покупкой или продажей товаров в интернете.

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Днепропетровская область Суд Мошенники
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