В Днепропетровской области осудили "волонтеров": выманили донатов на 1,3 млн гривен
Мошенники в Днепропетровской области притворялись псевдоволонтерами и выманивали у людей деньги. Аферистов отправили в тюрьму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
К схеме были причастны три жителя Каменского района, они выманивали деньги у родственников украинских военных и волонтеров.
Аферисты находили в соцсетях информацию о сборе средств на помощь и лечение военнослужащих. Затем мошенники предлагали помощь, выдавали себя за представителей международных организаций.
Под видом конвертации средств "волонтеры" получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших и присваивали деньги путем их перевода на подконтрольные счета. Мошенники выманили 1,3 млн гривен.
Суд арестовал имущество и авто фигурантов для возмещения ущерба. Сейчас возмещено около 330 тысяч гривен. Организатор группы приговорен к 9,5 годам, двое участников - к 8,5 годам.
Фото: в Днепропетровской отправили за решетку псевдоволонтеров (dnipr.gp.gov.ua)
Напомним, ранее в Днепропетровской области разоблачили мошенницу, выманившую у жены погибшего защитника полмиллиона гривен.
Добавим, что жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали почти 11% украинцев. Аферисты чаще используют схемы с покупкой или продажей товаров в интернете.
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