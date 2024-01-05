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Мошенница выманила у жены погибшего военного полмиллиона гривен, ей вручили подозрение

Желтые воды, Пятница 05 января 2024 14:36
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Мошенница выманила у жены погибшего военного полмиллиона гривен, ей вручили подозрение Фото: мошенница выманила у жены погибшего военного деньги (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Мошенница выманила у жены погибшего военнослужащего полмиллиона гривен. Женщине вручили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как установило следствие, в Днепропетровской области женщина под мужским именем начала общаться в мессенджере с супругой погибшего защитника Вооруженных сил Украины.

Подозреваемая представилась побратымом военного и выманивала средства под предлогом того, что собирает на реабилитацию после ранения и помощь другим военным.

Мошенница смогла выманить почти полмиллиона гривен.

Правоохранители объявили подозрение жительнице Каменского района в мошенничестве (ч. 2, 4 ст. 190 УК Украины).

Мошенница выманила у жены погибшего военного полмиллиона гривен, ей вручили подозрение

Фото: мошенница выманила у жены погибшего военного деньги (gp.gov.ua)

Мошенники в Украине

Согласно опросу, жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Чаще обманывают при покупке или продаже товаров в интернете.

Так, недавно СБУ сообщила, что в Украине ликвидировали более 100 мошеннических call-центров, которые похищали персональные данные и деньги украинцев. В Офисе генпрокурора сообщили, что годовой оборот мошенников составил 3 млрд гривен.

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