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Почти 10% украинцев отдали деньги мошенникам: НБУ назвал самые распространенные схемы

Украина, Понедельник 09 октября 2023 09:44
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Почти 10% украинцев отдали деньги мошенникам: НБУ назвал самые распространенные схемы Фото: около 10% отдали деньги мошенникам (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Чаще всего обманывают при покупке или продаже товаров в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса, который Национальный банк Украины ( НБУ ) провел вместе с компанией "Опендатабот".

В настоящее время опрос прошли более 112,9 тысяч пользователей. Пользуясь ситуацией и сложным положением граждан, преступники адаптировали мошеннические схемы под сегодняшний день и обманывали людей, притворяясь банками или обещая финансовую помощь от государства, международных и благотворительных организаций, отметили в НБУ.

Результаты свидетельствуют, что чаще всего преступники обманывают молодежь в возрасте 18 - 24 лет (14% опрошенных) и людей старше 65 лет (11,5%).

Согласно опросу, почти треть жертв мошенников потеряли от их действий около 500 гривен, еще четверть опрошенных потеряли более 5 000 гривен.

Большинство мошеннических случаев произошло при покупке или продаже товаров в интернете - 52,7%. Второе по популярности место занимает такое мошенничество как фишинговые ссылки - 18,6%. Далее в списке распространенных мошеннических схем - слом аккаунтов в соцсетях (12%) и выманивание информации по телефону (10,2%).

Комментарий НБУ

Как отметил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин, во время войны мошенники используют уязвимость граждан, их тревогу, затруднительное состояние.

"Противодействовать этому можно только через осведомленность и критическое мышление. Характерно, что большинство случаев, когда граждане теряют свои деньги, возникают из-за разглашения ими данных своей платежной карты, одноразовых паролей для подтверждения операций, данных для входа в интернет-банкинг", - сказал он. .

По его словам, половина от общей суммы ущерба от мошенничества с платежными карточками произошла через социальную инженерию. "Ее можно было бы избежать, помня и соблюдая правила безопасного использования платежных карт", - добавил Поддерегин.

Напомним, по данным НБУ, мошенники в основном работают в Интернете . Что касается суммы ущерба от незаконных действий, 94% приходится на сеть Интернет, 4% - на торговую сеть и 2% - на банкоматы.

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