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У Дніпропетровській області засудили "волонтерів": виманили донатів на 1,3 млн гривень

Кам'янець, П'ятниця 10 травня 2024 15:05
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У Дніпропетровській області засудили "волонтерів": виманили донатів на 1,3 млн гривень Фото: у Дніпропетровській області засудили псевдоволонтерів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Шахраї у Дніпропетровській області прикидались псевдоволонтерами та виманювали у людей гроші. Аферистів відправили до в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

До схеми були причетні троє жителів Кам’янського району, вони виманювали гроші у родичів українських військових та волонтерів.

Аферисти знаходили у соцмережах інформацію про збір коштів на допомогу та лікування військовослужбовців. Потім шахраї пропонували допомогу, видавали себе за представників міжнародних організацій.

Під виглядом конвертування коштів "волонтери" отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та привласнювали гроші шляхом їх переведення на підконтрольні рахунки. Шахраї виманили 1,3 млн гривень.

Суд заарештував майно та авто фігурантів для відшкодування збитків. Наразі відшкодовано майже 330 тисяч гривень. Організатора групи засуджено до 9,5 років, двох учасників - до 8,5 років.

Фото: у Дніпропетровській відправили за грати псевдоволонтерів (dnipr.gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області викрили шахрайку, яка виманила у дружини загиблого захисника півмільйона гривень.

Додамо, що жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали майже 11% українців. Аферисти найчастіше використовують схеми з купівлею чи продажем товарів в інтернеті.

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Дніпропетровська область Суд Шахраї
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