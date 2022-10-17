В Днепропетровской области на вражеском боеприпасе подорвался трактор

Фото: трактор подорвался на мине в Днепропетровской области (freepik.com)

Сегодня, 17 октября, после обеда в Зеленодольской громаде Днепропетровской области на вражеском боеприпасе подорвался трактор.

Об этом заявил руководитель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.