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Удары по инфраструктуре. В трех областях Украины сообщили о "прилетах"

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Понедельник 17 октября 2022 08:35
Удары по инфраструктуре. В трех областях Украины сообщили о "прилетах" Фото: в трех областях Украины сообщили о "прилетах" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают наносить удары по инфраструктуре Украины. Несколько "прилетов" были зафиксированы в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на глав местных военных администраций.

Сумская область

Рано утром оккупационные войска нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре в Роменском районе. В результате обстрелов есть пострадавшие.

"Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра. Есть пострадавшие. Подробности скоро", - написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

Днепропетровская область

Россияне всю ночь атаковали регион ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией. Три ракеты были уничтожены силами ПВО, однако одна все же ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Вследствие чего там вспыхнул сильный пожар, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Также он рассказал, что в ночь на 17 октября вражеская армия накрыла Никопольский район огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Там зафиксировали более 30 "прилетов".

Кроме того, в результате обстрелов в Марганецкой и Красногригорьевской общинах повреждены дома. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Запорожская область

Этой ночью оккупанты также нанесли удар по Запорожью. Разрушений и пострадавших в результате обстрелов нет.

При этом начальний областной военной администрации Александр Старух предупреждает о вероятности повторных атак.

Напомним, утром 17 октября российские войска вновь атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Взрывы прогремели в Шевченковском районе столицы.

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