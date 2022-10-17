У Дніпропетровській області на ворожому боєприпасі підірвався трактор

Фото: трактор підірвався на міні у Дніпропетровській області (freepik.com)

Сьогодні, 17 жовтня, по обіді у Зеленодольській громаді Дніпропетровської області на ворожому боєприпасі підірвався трактор.

Про це заявив керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .