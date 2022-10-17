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У Дніпропетровській області на ворожому боєприпасі підірвався трактор

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Дніпро, Понеділок 17 жовтня 2022 20:15
У Дніпропетровській області на ворожому боєприпасі підірвався трактор Фото: трактор підірвався на міні у Дніпропетровській області (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні, 17 жовтня, по обіді у Зеленодольській громаді Дніпропетровської області на ворожому боєприпасі підірвався трактор.

Про це заявив керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Тракторист саме проводив польові роботи. На щастя, чоловік не постраждав, пошкодження зазнала сільськогосподарська машина та навісне обладнання.

Крім того, вдень окупанти атакували Кам'янський район. Під удар потрапив об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці сталася пожежа, удар спричинив масштабні руйнування.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури у Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Пізніше мешканців Дніпропетровської області попередили про відключення електроенергії. Таких заходів вжили, щоб запобігти аварії.

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