РФ ударила по Харькову противокорабельными ракетами Х-35У, - Генштаб

Сегодня, 28 июля, Россия нанесла ракетный удар по Харькову двумя противокорабельными ракетами Х-35У. В течение дня Харьковская область находится под постоянной бомбардировкой авиации РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В ведомстве добавили, что с начала суток, со стороны российских городов Белгород и Шебекино, россияне нанесли по территории Харьковской области два авиаудара с использованием шести КАБов. Враг целил в район населённого пункта Волчанск.

Другие обстрелы РФ

От циничных обстрелов с территории России и дальше подвергаются приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. От огня артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Уланово, Басовка, Юнаковка, Садки, Большая Писаревка, Карповичи, Николаевка, Пономаренко, Бачевск и Поповка.

Ситуация на фронтах

По состоянию на 16:00, на фронте в течение дня произошло 73 боевых столкновений.

На Харьковском направлении россияне совершили три атаки вблизи Глубокого и Волчанска, где сейчас одно боестолкновение.

На Купянском направлении враг совершил штурмовое действие недалеко от Новоосинового. Бой продолжается. Также оккупанты бомбардировали пятью КАБами Петропавловку, Табаевку и Богуславку.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Макеевка, Новосергеевка, Невское, Терны, Новосадово и Торское. Украинские защитники отбили пять вражеских атак, семь - до сих пор продолжаются.

На Северском направлении в течение дня враг пять раз атаковал у Спорного и Ивано-Дарьевки. В результате боестолкновений - потерпел поражение.

На Краматорском направлении противник совершил шесть штурмовых действий недалеко от Васюкивки, Григорьевки, Временного Яра, Ивановского и Клещиевки. Силы обороны отразили половину атак, еще три боестолкновения - продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты девять раз атаковали возле Железного, Нью-Йорка, Торецкого и Северного. Шесть боев завершено, три – продолжаются.

Кроме того, захватчики нанесли девять авиаударов по Торецку, Щербиновке и Нью-Йорку.

На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиново, Ивановка, Прогресс, Желанне, Сергеевка, Новоселовка Первая и Яснобродовка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 16 атак, 12 боеприкосновений - продолжаются.

Также враг нанес шесть авиаударов по районам Желанного, Ивановки и Новоэкономического.

На Кураховском направлении войска России четыре раза атаковали вблизи Красногоровки и Георгиевки. Три боя – завершено, один – продолжается.

На Времовском направлении до сих пор продолжаются две атаки россиян возле Константиновки. Кроме этого, оккупанты бомбардировали КАБами территории неподалеку от Водяного.

На Гуляйпольском направлении враг штурмует позиции защитников Украины в районе населенного пункта Гуляйполе. Бой продолжается.

На Ореховском направлении противник не имел успеха, дважды атакуя оборонительные рубежи украинцев близ Малой Токмачки и Новоандреевки. Также россияне выпустили более 50 неуправляемых авиаракет в сторону Лобкового и Каменского .

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.