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РФ атаковала Украину ракетой и "шахедами": сколько целей сбила ПВО

Украина, Воскресенье 28 июля 2024 08:18
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РФ атаковала Украину ракетой и "шахедами": сколько целей сбила ПВО Фото: ПВО не сбила один "шахед" во время атаки РФ по Украине 28 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Украину ракетой Х-59 и 8 дронами-камикадзе. ПВО не сбила только один беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"В ночь на 28 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 с воздушного пространства над акваторией Черного моря и 8 ударными БПЛА "Shahed" с мыса Чауда (Крым)", - рассказал он.

Как отметил генерал, силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил ВС Украины сбиты КАР Х-59 и семь БПЛА "Shahed-131/136".

"Почти все воздушные цели уничтожены в Одесской области", - добавил Олещук.

Обстрел РФ по Украине

28 июля, около 1:00, в части регионов объявляли тревогу из-за угрозы атак российских дронов-камикадзе.

Уже утром в Одесской области работала ПВО из-за фиксации в регионе вражеского разведывательного беспилотника.

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