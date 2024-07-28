РФ атаковала Украину ракетой и "шахедами": сколько целей сбила ПВО

Российские войска атаковали Украину ракетой Х-59 и 8 дронами-камикадзе. ПВО не сбила только один беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"В ночь на 28 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 с воздушного пространства над акваторией Черного моря и 8 ударными БПЛА "Shahed" с мыса Чауда (Крым)", - рассказал он.

Как отметил генерал, силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны и подразделений радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил ВС Украины сбиты КАР Х-59 и семь БПЛА "Shahed-131/136".

"Почти все воздушные цели уничтожены в Одесской области", - добавил Олещук.