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Обіцяв за 150 тисяч доларів закрити справу. Суд заарештував чиновника Офісу генпрокурора

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Київ, Субота 15 січня 2022 00:10
Обіцяв за 150 тисяч доларів закрити справу. Суд заарештував чиновника Офісу генпрокурора Фото: суд заарештував чиновника Офісу генпрокурора (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Вищий антикорупційний суд обрав чиновнику Офісу генпрокурора запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Запобіжний захід діятиме до 13 березня цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКСА.

Суд визначив право застави в розмірі 2 000 471 гривні підозрюваний був поміщений під варту в залі суду. Рішення може бути оскаржене протягом 5 днів.

Раніше слідчі органи повідомили про підозру заступнику начальника одного з відділів Офісу генпрокурора та посереднику у підбурюванні до надання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України).

Як повідомив РБК-Україна джерело в правоохоронних органах, ім'я чиновника Захар Антипов.

Офіс генпрокурора повідомляє, що заступник начальника відділу запропонував підприємцю за винагороду допомогти із закриттям кримінального провадження, процесуальне керівництво в якому здійснювали прокурори Офісу генпрокурора, а слідство - ДФС. А також повернути вилучене під час обшуків майно: комп'ютерну техніку та автомобілі Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover.

Працівник прокуратури запропонував бізнесменові надати йому 100 тисяч доларів нібито для подальшої передачі керівництву Офісу генпрокурора. Надалі він збільшив суму до 150 тисяч доларів. До протиправних дій він залучив посередника, який також отримав підозру.

Зараз проводяться обшуки за місцями проживання, роботи та інших приміщеннях, якими користуються підозрювані. Слідчі дії щодо встановлення всіх ймовірних учасників злочину тривають.

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