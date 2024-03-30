В Днепропетровской области горел элеватор из-за ночной атаки

Что известно о ночной атаке дронов

Россия этой ночью выпустила по Украине 12 дронов, силы ПВО сбили 9 из них. Вражеские беспилотники сбивали в Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях.

В Полтавской области были попадания. Глава Полтавской ОВА сообщил, что под ударом был инфраструктурный объект в Полтавском районе.

По словам главы ОВА, в результате атаки жертв и пострадавших нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.