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В Днепропетровской области горел элеватор из-за ночной атаки

Иллюстративное фото: в Днепропетровской области вспыхнул элеватор 30 марта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Днепропетровской области ночью 30 марта работала ПВО. В результате ночной атаки вспыхнул элеватор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

В регионе ночью сбили четыре "Шахеда". Обломки сбитого дрона упали на территории элеватора, вспыхнул пожар. Его уже ликвидировали. Критических разрушений и пострадавших нет.

Также утром оккупанты ударили по Никополю беспилотником. Поврежден инфраструктурный объект.

Кроме того, россияне обстреляли из артиллерии Червоногригорьевскую общину в Никопольском районе. Люди не пострадали.

 

Что известно о ночной атаке дронов

Россия этой ночью выпустила по Украине 12 дронов, силы ПВО сбили 9 из них. Вражеские беспилотники сбивали в Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях.

В Полтавской области были попадания. Глава Полтавской ОВА сообщил, что под ударом был инфраструктурный объект в Полтавском районе.

По словам главы ОВА, в результате атаки жертв и пострадавших нет.

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