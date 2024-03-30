У Дніпропетровській області горів елеватор через нічну атаку

Що відомо про нічну атаку дронів

Росія цієї ночі випустила по Україні 12 дронів, сили ППО збили 9 з них. Ворожі безпілотники збивали у Херсонській, Одеській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

У Полтавській області були влучання. Голова Полтавської ОВА повідомив, що під ударом був інфраструктурний обʼєкт у Полтавському районі.

За словами очільника ОВА, внаслідок атаки жертв та постраждалих немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.