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У Дніпропетровській області горів елеватор через нічну атаку

Ілюстративне фото: у Дніпропетровській області спалахнув елеватор 30 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Дніпропетровській області вночі 30 березня працювала ППО. Внаслідок нічної атаки спалахнув елеватор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

У регіоні вночі збили чотири "Шахеди". Уламки збитого дрона впали на території елеватора, спалахнула пожежа. Її вже ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих немає.

Також зранку окупанти вдарили по Нікополю безпілотником. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

Крім того, росіяни обстріляли з артилерії Червоногригорівську громаду у Нікопольському районі. Люди не постраждали.

 

Що відомо про нічну атаку дронів

Росія цієї ночі випустила по Україні 12 дронів, сили ППО збили 9 з них. Ворожі безпілотники збивали у Херсонській, Одеській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

У Полтавській області були влучання. Голова Полтавської ОВА повідомив, що під ударом був інфраструктурний обʼєкт у Полтавському районі.

За словами очільника ОВА, внаслідок атаки жертв та постраждалих немає.

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Дніпропетровська областьПожежаВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниАтака дронів