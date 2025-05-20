В Днепропетровской области из-за атаки дронов произошли пожары, разрушено предприятие

По словам чиновника, благодаря работе сил и средств противовоздушной обороны в области были уничтожены три воздушные цели противника.

"Но атака не прошла без последствий", - отметил глава ОВА, и рассказал детали.

Павлоградский район

Здесь из-за дроновой атаки со стороны российских оккупантов было повреждено фермерское хозяйство.

"Там произошел пожар, который укротили спасатели", - передал чиновник.

Синельниковский район

По словам руководителя ОВА, из-за применения врагом беспилотников "есть разрушения на территории предприятия". Он добавил, что объект "также охватил огонь".

Никополь и район

Что касается Никопольского района, по российские захватчики били по нему, применяя FPV-дроны и артиллерией.

"Пострадали сам Никополь, Покровская, Мировская и Марганецкая громады", - передал Лысак.

Также он проинформировал, что из-за вражеского обстрела вчера вечером Покровской громады Никопольского района были повреждены частный дом и линия электропередач.

"Всюду обошлось без погибших и пострадавших", - рассказал начальник администрации.

Фото последствий

Между тем в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины обнародовали кадры последствий дроновых ударов в двух районах Днепропетровской области этой ночью. Там в результате обстрелов произошли пожары.

"В Павлоградском районе возникло возгорание на территории фермерского хозяйства. Пожарные ликвидировали пожар. В Синельниковском районе враг попал на территорию производственного предприятия", - передали чрезвычайники.

В ГСЧС также подтвердили, что обошлось без жертв и пострадавших.