В Днепропетровской области из-за атаки дронов произошли пожары, разрушено предприятие

Этой ночью, 20 мая, под вражескую воздушную атаку попали разные районы Днепропетровской области. В регионе в результате дроновых ударов фиксируются пожары, пострадало здание одного из предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
По словам чиновника, благодаря работе сил и средств противовоздушной обороны в области были уничтожены три воздушные цели противника.
"Но атака не прошла без последствий", - отметил глава ОВА, и рассказал детали.
Здесь из-за дроновой атаки со стороны российских оккупантов было повреждено фермерское хозяйство.
"Там произошел пожар, который укротили спасатели", - передал чиновник.
По словам руководителя ОВА, из-за применения врагом беспилотников "есть разрушения на территории предприятия". Он добавил, что объект "также охватил огонь".
Что касается Никопольского района, по российские захватчики били по нему, применяя FPV-дроны и артиллерией.
"Пострадали сам Никополь, Покровская, Мировская и Марганецкая громады", - передал Лысак.
Также он проинформировал, что из-за вражеского обстрела вчера вечером Покровской громады Никопольского района были повреждены частный дом и линия электропередач.
"Всюду обошлось без погибших и пострадавших", - рассказал начальник администрации.
Между тем в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины обнародовали кадры последствий дроновых ударов в двух районах Днепропетровской области этой ночью. Там в результате обстрелов произошли пожары.
"В Павлоградском районе возникло возгорание на территории фермерского хозяйства. Пожарные ликвидировали пожар. В Синельниковском районе враг попал на территорию производственного предприятия", - передали чрезвычайники.
В ГСЧС также подтвердили, что обошлось без жертв и пострадавших.
Как сообщалось ранее, поздно вечером накануне был зафиксирован запуск со стороны российских захватчиков дронов-камикадзе в сторону Украины для очередной воздушной атаки. В ряде областей из-за угрозы ударов объявили воздушную тревогу.
Также в Воздушных силах информировали о фиксации в некоторых областях разведывательных беспилотников противника, которые могли быть наводчиками для ударов. Военные сообщили о работе ПВО для сбития вражеских воздушных целей.
Добавим, об отбое угрозы применения оккупантами ударных БПЛА по областям было объявлено около шести утра.
Также сообщалось, что 19 мая в ДТЭК рассказали о восстановлении ряда поврежденных из-за обстрелов сетей на юге Днепропетровской области. Энергетики отметили, что удалось вернуть свет в дома 19,6 тысячи семей, пострадавших из-за вражеских атак в этом регионе.
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