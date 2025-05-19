За неделю ДТЭК восстановил свет в 102 тысячах домов после вражеских атак

На прошлой неделе энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 102 тысяч семей в 128 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Киевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что больше всего восстановлений на прошлой неделе было в Донецкой области, которая остается регионом наиболее активных боевых действий. Несмотря на крайне тяжелую ситуацию за прошедшую неделю энергетикам удалось восстановить электроснабжение в домах 73,7 тысячи местных жителей.

В то же время на Днепропетровщине, особенно на юге области, приближенном к зоне боевых действий на прошлой неделе энергетикам также удалось восстановить ряд повреждений сетей. В результате свет вернулся в дома 19,6 тысячи семей, пострадавших из-за вражеских атак.

Продолжает страдать от вражеских атак и Киевщина. Здесь за тот же период ремонтные бригады восстановили электроснабжение для 8,2 тысячи семей, чьи дома были обесточены после обстрелов.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова попали под вражеский обстрел во время работы в Донецкой области.