ua en ru
Вт, 20 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Враг атакует Украину дронами-камикадзе и применяет БПЛА разведчики: где угроза ударов

Понедельник 19 мая 2025 23:24
UA EN RU
Враг атакует Украину дронами-камикадзе и применяет БПЛА разведчики: где угроза ударов Фото: воздушная тревога объявлена в разных областях Украины, работает ПВО (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В нескольких областях Украины поздно вечером 19 мая объявлена воздушная тревога на фоне угрозы дроновых атак со стороны российских оккупантов. Ведется работа сил и средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ,

По данным военных, по состоянию на 22:47 фиксировалось движение вражеских ударных беспилотников над территориями пяти областей. Так, рассказали в Воздушных силах:

  • БПЛА противника замечены в центральной части и на юге Сумской области, курс - юго-западный/юго-восточный,
  • "Шахеды" фиксируются на юго-востоке Черниговской области, курс - юго-западный,
  • на границе Сумской и Полтавской областей, курс - юго-восточный,
  • на границе Полтавской и Харьковской областей, курс - восточный,
  • на юго-востоке Днепропетровской области, курс - северо-восточный,
  • на севере Запорожской области, курс - восточный.

Кроме того, передали военные в 23:02, фиксируется движение дронов-камикадзе в сторону городов Сумы и Миргород.

Добавим, перед тем в Воздушных силах информировали об угрозе атак противника с применением ударных беспилотников для Киевской области.

Также военные рассказали о работе ПВО, в частности из-за фиксации разведывательного БПЛА врага, который "может быть наводчиком вражеских средств поражения". Уточняется, что такой разведдрон фиксировался на границе Сумской и Харьковской областей около половины одиннадцатого.

"Привлечены средства для его сбития", - проинформировали тогда в Воздушных силах.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят находиться в безопасных местах, не покидать укрытий, и соблюдать правило "двух стен".

Враг атакует Украину дронами-камикадзе и применяет БПЛА разведчики: где угроза ударов

Прошлая дроновая атака

Напомним, минувшей ночью, 19 мая, российские оккупанты запустили против Украины 112 БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что благодаря работе ПВО было обезврежено 76 дронов на востоке, севере и центре страны, среди которых: 41 были сбиты огневыми средствами поражения, 35 - подавлены РЭБ без негативных последствий.

Также отмечалось, что в результате вражеской дроновой атаки пострадали пять областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Воздушная тревога Атака дронов
NEWS
Зачем Трамп звонил Путину и что об этом говорит Зеленский
Зачем Трамп звонил Путину и что об этом говорит Зеленский
DAILY
Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину