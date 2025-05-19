Враг атакует Украину дронами-камикадзе и применяет БПЛА разведчики: где угроза ударов

В нескольких областях Украины поздно вечером 19 мая объявлена воздушная тревога на фоне угрозы дроновых атак со стороны российских оккупантов. Ведется работа сил и средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram- канал Воздушных сил ВСУ,

По данным военных, по состоянию на 22:47 фиксировалось движение вражеских ударных беспилотников над территориями пяти областей. Так, рассказали в Воздушных силах:

БПЛА противника замечены в центральной части и на юге Сумской области, курс - юго-западный/юго-восточный,

"Шахеды" фиксируются на юго-востоке Черниговской области, курс - юго-западный,

на границе Сумской и Полтавской областей, курс - юго-восточный,

на границе Полтавской и Харьковской областей, курс - восточный,

на юго-востоке Днепропетровской области, курс - северо-восточный,

на севере Запорожской области, курс - восточный.

Кроме того, передали военные в 23:02, фиксируется движение дронов-камикадзе в сторону городов Сумы и Миргород.

Добавим, перед тем в Воздушных силах информировали об угрозе атак противника с применением ударных беспилотников для Киевской области.

Также военные рассказали о работе ПВО, в частности из-за фиксации разведывательного БПЛА врага, который "может быть наводчиком вражеских средств поражения". Уточняется, что такой разведдрон фиксировался на границе Сумской и Харьковской областей около половины одиннадцатого.

"Привлечены средства для его сбития", - проинформировали тогда в Воздушных силах.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят находиться в безопасных местах, не покидать укрытий, и соблюдать правило "двух стен".