У Дніпропетровській області через атаку дронів сталися пожежі, зруйноване підприємство

Цієї ночі, 20 травня, під ворожу повітряну атаку потрапили різні райони Дніпропетровської області. У регіоні в результаті дронових ударів фіксуються пожежі, постраждала будівля одного з підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
За словами чиновника, завдяки роботі сил та засобів протиповітряної оборони в області були знищені три повітряні цілі противника.
"Але атака не минулася без наслідків", - зазначив глава ОВА, та розповів деталі.
Тут через дронову атаку з боку російських окупантів було понівечене фермерське господарство.
"Там сталася пожежа, яку приборкали рятувальники", - передав чиновник.
За словами керівника ОВА, через застосування ворогом безпілотників "є руйнування на території підприємства". Він додав, що об'єкт "також охопив вогонь".
Що стосується Нікопольського району, то російські загарбники били по ньому, застосовуючи FPV-дрони та артилерією.
"Потерпали сам Нікополь, Покровська, Мирівська і Марганецька громади", - передав Лисак.
Також він поінформував, що через ворожий обстріл вчора ввечері Покровської громади Нікопольського району були пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач.
"Усюди минулося без загиблих та постраждалих", - розповів начальник адміністрації.
Між тим в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України оприлюднили кадри наслідків дронових ударів у двох районах Дніпропетровської області цієї ночі. Там в результаті обстрілів сталися пожежі.
"У Павлоградському районі виникло займання на території фермерського господарства. Вогнеборці ліквідували пожежу. У Синельниківському районі ворог поцілив на територію виробничого підприємства", - передали надзвичайники.
У ДСНС також підтвердили, що обійшлося без жертв та постраждалих.
Як повідомлялося раніше, пізно ввечері напередодні був зафіксований запуск з боку російських загарбників дронів-камікадзе у бік України для чергової повітряної атаки. У низці областей через загрозу ударів оголосили повітряну тривогу.
Також у Повітряних силах інформували про фіксацію в деяких областях розвідувальних безпілотників противника, які могли бути навідниками для ударів. Військові повідомили про роботу ППО задля збиття ворожих повітряних цілей.
Додамо, про відбій загрози застосування окупантами ударних БПЛА по областях було оголошено близько шостої ранку.
Також повідомлялося, що 19 травня у ДТЕК розповіли про відновлення низки пошкоджених через обстріл мереж на півдні Дніпропетровської області. Енергетики зазначили, що вдалося повернути світло до будинків 19,6 тисячі сімей, які постраждали через ворожі атаки в цьому регіоні.
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