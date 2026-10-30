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В Днепре и районе ввели экстренные отключения света

18:20 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
В Днепре и районе ввели экстренные отключения света Фото: в Днепре и районе ввели экстренные отключения света (Getty Images)
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В Днепре и Днепропетровском районе в пятницу, 30 октября, ввели экстренные отключения света, графики не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК.

"Днепр и Днепропетровский район: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - говорится в заявлении.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики работают вторые сутки, но пока не могут возобновить электроснабжение в полном объеме.

"Ситуацию усложняют повторные атаки по энергооборудованию", – сообщили в компании.

Украинцам также напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Напомним, вчера российские оккупанты ударили по Днепру, после чего в значительной части города исчезла электроэнергия.

Кроме того, в некоторых районах Днепра вместе со светом исчезло и водоснабжение.

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