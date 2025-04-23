Способна ли Россия до 9 мая прорвать фронт на Днепропетровскую область: что говорит аналитик

Российские войска будут пытаться зайти в Днепропетровскую область до 9 мая. Российскому диктатору Владимиру Путину важно показать, что оккупанты прорывают фронт и продвигаются на территории Украины.

"Прямого влияния от прекращения помощи США на фронт нет, потому что есть критическая зависимость у нас более в стратегических вещах - развединформация, Patriot. Конечно, есть вопросы, например, обслуживание бронетехники, поставки запчастей, боеприпасы они поставляют. Но это все-таки не немедленное влияние. То что сейчас происходит на фронте, это традиционное влияние победобесия 9 мая", - сказал Самусь.

Он отметил, что из Кремля каждую минуту звучат команды захватить какую-то новую территорию Украины, потому что надо показать какую-то победу на 9 мая.

"Дойти до Днепропетровской области? Ну там российские войска стоят уже несколько месяцев. Стоят за 4 км до Днепропетровской области и никак не могут дойти до этой границы, - добавил аналитик.

По его словам, с военной точки зрения это не будет прорывом и не будет какого-то изменения ситуации на фронте.

"Но с чисто пропагандистской точки зрения, да, им важно дойти до Днепропетровской области, чтобы Трамп потом сказал - видите, мы прекратили помощь, россияне сразу зашли еще в один регион, на который они будут претендовать на переговорах. То есть с этой точки зрения россияне будут пытаться в Днепропетровскую область зайти, это как раз в районе Покровска происходит", - отметил Самусь.

Поэтому, по его мнению, сейчас россияне будут пытаться создавать давление на фронте, а также иллюзию того, что они начинают прорывать фронт, особенно на фоне прекращения американской помощи.

"И тут же это будет выглядеть даже как скоординированная деятельность. Американцы прекращают помощь, россияне начинают бить по нашим городам баллистикой и начинают наращивать наступление на всех фронтах. Демонстрируя, что вот видите, без американской помощи Украина посыпалась. Я уверен, что так не произойдет, потому что немедленного влияния точно не будет, это будет отложенный эффект прекращения помощи", - добавил аналитик.