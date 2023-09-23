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В Днепре раздались звуки взрывов

Суббота 23 сентября 2023 05:25
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В Днепре раздались звуки взрывов Фото: в Днепре раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Под утро 23 сентября в Днепре во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Взрывы раздались примерно в 5:20, через час после объявления там воздушной тревоги.

До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали о запуске дронов-камикадзе типа Shahed и связанной с этим угрозой для Запорожской и Днепропетровской областей.

Воздушные атаки на Украину

Россияне регулярно устраивают массированные воздушные атаки на территорию Украины. Самый масштабный обстрел произошел под утро 21 сентября. Тогда враг атаковал ракетами Киев, Киевскую область, Черкассы, Харьков, Ровно, Хмельницкий и Львовскую область.

В результате атаки в Киеве пострадали 7 человек, а в Черкассах по меньшей мере 11 человек.

Детальнее о последствиях последней массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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