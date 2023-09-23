В Одесской области раздались взрывы

Ночью 23 сентября в Одесской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Думскую.

Взрывы раздались около 00:46, ссылаясь на мониторинговые группы, издание пишет, что область могли атаковать противокорабельными ракетами типа "Оникс". До этого в Воздушных силах предупреждали о движении вражеских ракет в направлении области.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Белгород-Днестровского района находиться в укрытиях до окончания тревоги.

"Работу ПВО не снимать!" - добавил он.

Спустя 12 минут после взрыва воздушную тревогу в регионе отменили.

Воздушные атаки на Украину

Россияне регулярно устраивают массированные воздушные атаки на территорию Украины. Самый масштабный обстрел произошел под утро 21 сентября. Тогда враг атаковал ракетами Киев, Киевскую область, Черкассы, Харьков, Ровно, Хмельницкий и Львовскую область.

В результате атаки в Киеве пострадали 7 человек, а в Черкассах по меньшей мере 11 человек.

Детальнее о последствиях последней массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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