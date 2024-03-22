По данным ведомства, специалисты уже отобрали пробы почвы и проведут лабораторные исследования для определения уровня загрязнения.

Кроме этого, определены площади засорения отходами разрушения:

на ул. Славутича более 7200 квадратных метров;

на ул. Петра Сагайдачного (Бородинский) более 300 квадратных метров.

Также экологи зафиксировали утечку нефтепродуктов в реку Днепр. Для определения ущерба окружающей среде также были отобраны пробы воды.

"Все полученные материалы будут переданы в Оперативный штаб при ГЭИ Украины и правоохранителей", - говорится в сообщении.

Фото: на ДнепроГЭС из-за ракетного удара произошла утечка нефтепродуктов (t.me/pivdendei)

Что известно о ДнепроГЭС

Днепровская ГЭС – это первая ГЭС, построенная на реке Днепр. Она является самой большой гидроэлектростанцией в Украине. Находится в Днепровском районе Запорожья.

Строительство Днепровской ГЭС началось в марте 1927 года, а через пять лет ее впервые ввели в эксплуатацию, к 1939 году она достигла всей мощности.

Масштабная атака

В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину, выпустили более 150 дронов и ракет. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Под ударом неприятеля была энергетика. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС. Трудная ситуация в Харькове, город обесточен, есть проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работает.

Проблемы со светом возникли в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской и Хмельницкой областях. Также атакованы объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской областях.

В "Укрэнерго" уже назвали сегодняшнюю атаку на энергетику самой большой за все время войны. Где ввели отключение света – узнайте по ссылке.

Детальнее о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.

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