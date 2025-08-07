RU

Дональд Трамп Война в Украине

РФ нанесла удары дронами по Днепру: в городе вспыхнули пожары и есть пострадавшие

Фото: российские террористы атаковали дронами Днепропетровскую область (https://t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерий Савицкий

Минувшей ночью российские захватчики атаковали ударными дронами Днепропетровскую область. В результате обстрелов повреждена жилая инфраструктура, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

По данным Лысака, ночью силы ПВО сбили 33 вражеских дрона.

"В результате атаки в Днепре пострадали четыре человека. 43-летний мужчина и 69-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести", - сообщил он.

Председатель ОВА также добавил, что из-за ударов возникло несколько пожаров.

В частности, горели админздание и уничтожены 12 машин, еще 17 - повреждены. Изуродованы также 8 жилых домов, один частный дом - уничтожен. Есть разрушения на территории транспортного предприятия.

Атаки по районам

Лысак сообщил, что в Павлограде загорелись дачный дом и автомобиль. В Криворожском районе - не эксплуатируемое здание, в самом Кривом Роге - модульный дом.

В Синельниковском районе в результате обстрела загорелись крыша лицея и сухая трава. Повреждены частный дом и легковушка.

По Никопольскому району враг бил артиллерией и БпЛА. Шумно было в райцентре, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах.

"К поврежденному в районе в целом добавились 8 частных домов и пятиэтажка, авто. Изуродованы инфраструктура, админздание, предприятие. Горела библиотека", - подытожил Лысак.

Александр Вилкул сообщил об около 10 ночных ударов "Шахедами" по области.

"Возникло несколько пожаров. Поврежден модульный дом. На место были направлены все оперативные службы. До 5 утра пожары были ликвидированы. Без потерь и пострадавших", - отметил он.

Вилкул добавил, что в Криворожском районе враг атаковал дронами Карповскую громаду. Повреждено здание, которое не эксплуатируется. Без потерь.

 
Фото: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (https://t.me/dnipropetrovskaODA)

Атака дронами РФ

Ночью российские террористы запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед".

Около часа ночи прогремели взрывы в Днепре и Павлограде.

В районе трех часов враг массированно атаковал дронами Кривой Рог.

Добавим, что за минувшие сутки армия РФ потеряла 1040 солдат и около 190 единиц техники.

