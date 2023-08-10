"Днепр-1" разгромно проиграл "Славии" в квалификации Лиги Европы
Пражская "Славия" нанесла "Днепру-1" поражение с крупным счетом в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2023/24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, первые матчи
"Славия" Прага – "Днепр-1" – 3:0
Голы: Шранц, 5, 38, Валлем, 81
Удаление: Огбу, 58 (С, прямая красная карточка)
Чешский гранд шокировал "спортклубовцев" быстрым голом. На 5-й минуте Масопуст выполнил прострел с правого фланга, а Шранц на ближней штанге переправил мяч в сетку. Оборона "Днепра-1" во главе с Кинарейкиным исполнила роль статистов.
"Славия" продолжила контролировать мяч и могла удваивать собственное преимущество еще до экватора тайма. Однако тот же Шранц упустил возможность и пробил с линии штрафной мимо ворот. Реабилитировался словацкий нападающий перед перерывом – пряжане выполнили угловой, который на дальней штанге хладнокровно завершил Шранц.
Подравнять шансы команд в начале второй половины решил Огбу. Нигериец в простой ситуации в центре поля въехал ногой в грудь Гуцуляка. Приговор арбитра был однозначным – прямая красная карточка для центрбека хозяев.
Однако на ход событий на поле этот эпизод не повлиял. "Славия" как ни в чем не бывало продолжила контролировать игру и то и дело искала возможности забить в третий раз. В конце концов свой момент на 81-й минуте отыскал Валлем. В атаке вторым темпом он точно пробил в касание из пределов штрафной – 3:0.
Разгромное поражение на выезде фактически лишило команду Александра Кучера шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы. Ответный матч состоится 17 августа в Кошице. Неудачник противостояния опустится в плей-офф квалификации Лиги конференций.
К слову, ранее вспомнили выступления украинцев в чемпионате Испании на фоне перехода Довбика.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.