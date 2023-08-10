ua en ru
Чт, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Днепр-1" разгромно проиграл "Славии" в квалификации Лиги Европы

Новина українською →
Прага, Четверг 10 августа 2023 21:58
"Днепр-1" разгромно проиграл "Славии" в квалификации Лиги Европы Фото: "Красно-белые" трижды огорчили Якова Кинарейкина (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Пражская "Славия" нанесла "Днепру-1" поражение с крупным счетом в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, первые матчи

"Славия" Прага – "Днепр-1" – 3:0

Голы: Шранц, 5, 38, Валлем, 81

Удаление: Огбу, 58 (С, прямая красная карточка)

Чешский гранд шокировал "спортклубовцев" быстрым голом. На 5-й минуте Масопуст выполнил прострел с правого фланга, а Шранц на ближней штанге переправил мяч в сетку. Оборона "Днепра-1" во главе с Кинарейкиным исполнила роль статистов.

"Славия" продолжила контролировать мяч и могла удваивать собственное преимущество еще до экватора тайма. Однако тот же Шранц упустил возможность и пробил с линии штрафной мимо ворот. Реабилитировался словацкий нападающий перед перерывом – пряжане выполнили угловой, который на дальней штанге хладнокровно завершил Шранц.

Подравнять шансы команд в начале второй половины решил Огбу. Нигериец в простой ситуации в центре поля въехал ногой в грудь Гуцуляка. Приговор арбитра был однозначным – прямая красная карточка для центрбека хозяев.

Однако на ход событий на поле этот эпизод не повлиял. "Славия" как ни в чем не бывало продолжила контролировать игру и то и дело искала возможности забить в третий раз. В конце концов свой момент на 81-й минуте отыскал Валлем. В атаке вторым темпом он точно пробил в касание из пределов штрафной – 3:0.

Разгромное поражение на выезде фактически лишило команду Александра Кучера шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы. Ответный матч состоится 17 августа в Кошице. Неудачник противостояния опустится в плей-офф квалификации Лиги конференций.

К слову, ранее вспомнили выступления украинцев в чемпионате Испании на фоне перехода Довбика.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр-1 Лига Европы
NEWS
В Запорожье прогремели взрывы, россияне обстреляли людное место
В Запорожье прогремели взрывы, россияне обстреляли людное место
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины