"Дніпро-1" розгромно програв "Славії" у кваліфікації Ліги Європи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

"Славія" Прага – "Дніпро-1" – 3:0

Голи: Шранц, 5, 38, Валлем, 81

Вилучення: Огбу, 58 (С, пряма червона картка)

Чеський гранд шокував "спортклубівців" швидким голом. На 5-й хвилині Масопуст виконав простріл із правого флангу, а Шранц на ближній стійці переправив м'яч у сітку. Оборона "Дніпра-1" на чолі з Кінарейкіним виконала ролі статистів.

"Славія" продовжила контролювати м'яч і могла подвоювати власну перевагу ще до екватору тайму. Однак, той же Шранц змарнував нагоду та пробив із лінії штрафного повз ворота. Реабілітувався словацький нападник перед перервою – пражани виконали кутовий, який на дальній стійці холоднокровно завершив Шранц.

Підрівняти шанси команд на початку другої половини вирішив Огбу. Нігерієць у простій ситуації в центрі поля в'їхав ногою у груди Гуцуляка. Вирок арбітра був однозначним – пряма червона картка для центрбека господарів.

Проте, на перебіг подій на полі цей епізод не вплинув. "Славія" наче нічого не сталося продовжила контролювати гру та раз у раз шукала нагоди забити втретє. Зрештою, свій момент на 81-й хвилині відшукав Валлем. В атаці другим темпом він влучно пробив у дотик із меж штрафного – 3:0.

Розгромна поразка на виїзді фактично позбавила команду Олександра Кучера шансів на продовження боротьби в Лізі Європи. Матч-відповідь відбудеться 17 серпня в Кошице. Невдаха протистояння опуститься у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій.