"Дніпро-1" розгромно програв "Славії" у кваліфікації Ліги Європи
Празька "Славія" завдала "Дніпру-1" поразки з великим рахунком у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2023/24.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, перші матчі
"Славія" Прага – "Дніпро-1" – 3:0
Голи: Шранц, 5, 38, Валлем, 81
Вилучення: Огбу, 58 (С, пряма червона картка)
Чеський гранд шокував "спортклубівців" швидким голом. На 5-й хвилині Масопуст виконав простріл із правого флангу, а Шранц на ближній стійці переправив м'яч у сітку. Оборона "Дніпра-1" на чолі з Кінарейкіним виконала ролі статистів.
"Славія" продовжила контролювати м'яч і могла подвоювати власну перевагу ще до екватору тайму. Однак, той же Шранц змарнував нагоду та пробив із лінії штрафного повз ворота. Реабілітувався словацький нападник перед перервою – пражани виконали кутовий, який на дальній стійці холоднокровно завершив Шранц.
Підрівняти шанси команд на початку другої половини вирішив Огбу. Нігерієць у простій ситуації в центрі поля в'їхав ногою у груди Гуцуляка. Вирок арбітра був однозначним – пряма червона картка для центрбека господарів.
Проте, на перебіг подій на полі цей епізод не вплинув. "Славія" наче нічого не сталося продовжила контролювати гру та раз у раз шукала нагоди забити втретє. Зрештою, свій момент на 81-й хвилині відшукав Валлем. В атаці другим темпом він влучно пробив у дотик із меж штрафного – 3:0.
Розгромна поразка на виїзді фактично позбавила команду Олександра Кучера шансів на продовження боротьби в Лізі Європи. Матч-відповідь відбудеться 17 серпня в Кошице. Невдаха протистояння опуститься у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій.
До слова, раніше пригадали виступи українців у чемпіонаті Іспанії на фоні переходу Довбика.
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