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"Днепр-1" и "Полесье" узнали оппонентов в квалификации Лиги конференций

Ньон, Среда 19 июня 2024 15:38
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"Днепр-1" и "Полесье" узнали оппонентов в квалификации Лиги конференций Фото: "Спортклубовцы" и "полесские волки" до последнего боролись за еврокубки (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Представители Украины в третьем по рангу еврокубке – "Днепр-1" и житомирское "Полесье" – получили соперников во втором квалификационном раунде турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Четвертая и пятая команды по итогам сезона Премьер-лиги стартуют в еврокубках в конце июля. В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась жеребьевка первых раундов квалификации.

"Днепр-1" на этом этапе Лиги конференций встретится с будапештской "Академией Пушкаша". Соперником же "Полесья" стала "Олимпия" из словенской Любляны. Первые поединки сыграют 25 июля. а ответные матчи состоятся 1 августа.

Обеим командам на пути в основной этап еврокубка придется пройти троих соперников. Формат Лиги конференций претерпел изменения по образцу Лиги чемпионов. 36 команд сыграют по 6 матчей и лучшие из них продолжат борьбу за трофей в плей-офф.

"Полесье" в межсезонье-2024

Житомиряне завершили дебютный сезон в Премьер-лиге на 5-й строчке. Летом команда стартует в квалификации Лиги конференций.

В конце мая новым главным тренером "Полесья" стал Имад Ашур. Ранее и. о. спортивного директора клуба стал Дарио Друди. Перед новым сезоном "полесские волки" отказались от услуг вратарей Бойко и Поспелова, защитников Шабанова и Кравца.

16 июня "Полесье" вышло из отпуска. Футболистам первой команды презентовали нового вождя, а также раздали экипировку с обновленной символикой "полесских волков".

К слову, ранее "Динамо" получило соперника в квалификации Лиги чемпионов.

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