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"Динамо" получило первого соперника в квалификации Лиги чемпионов

Ньон, Среда 19 июня 2024 13:27
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"Динамо" получило первого соперника в квалификации Лиги чемпионов Фото: "Бело-синие" поедут на Балканы (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" узнало оппонента во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов 2024/25. Им стал белградский "Партизан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Вице-чемпион Украины начнет выступления в главном еврокубке со второго раунда квалификации. Для выхода в основной этап Лиги чемпионов столичный гранд должен преодолеть три раунда.

"Динамо" встретится с "Партизаном" 23 или 24 июля, а ответные матчи этой стадии сыграют 30-31 июля. Победа над сербским грандом станет гарантией выступлений в еврокубках осенью. Неудача же станет концом выступлений "бело-синих" на европейской арене в грядущем сезоне.

Если "Динамо" пройдет "Партизан", то будет несеянным в следующем раунде. Зато в список сеянных попали шотландский "Рейнджерс", пражская "Славия", австрийский "Зальцбург" и французский "Лилль". Матчи 3-го квалификационного раунда сыграют 6-7 августа и 13 августа, а жеребьевка состоится 22 июля.

Путь "Динамо" в основную сетку Лиги чемпионов 2024/25 (с 3-го раунда – потенциальные соперники):

  • 2-й квалификационный раунд – "Партизан"
  • 3-й квалификационный раунд – "Рейнджерс"/"Славия"/"Зальцбург"/"Лилль"
  • плей-офф квалификации – "Рейнджерс"/"Славия"/"Зальцбург"/"Лилль"/"Сент-Жиллуаз"/"Твенте"/победитель матча "Фенербахче" – "Лугано"

К слову, ранее "Динамо" представило три комплекта формы на следующий сезон.

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