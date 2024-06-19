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"Дніпро-1" і "Полісся" дізналися опонентів у кваліфікації Ліги конференцій

Ньйон, Середа 19 червня 2024 15:38
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"Дніпро-1" і "Полісся" дізналися опонентів у кваліфікації Ліги конференцій Фото: "Спортклубівці" та "поліські вовки" до останнього боролися за єврокубки (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Представники України в третьому за рангом єврокубку – "Дніпро-1" і житомирське "Полісся" – отримали суперників у другому кваліфікаційному раунді турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Четверта та п'ята команди за підсумками сезону Прем'єр-ліги стартують в єврокубках наприкінці липня. У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відбулося жеребкування перших раундів кваліфікації.

"Дніпро-1" на цьому етапі Ліги конференцій зустрінеться з будапештською "Академією Пушкаша". Натомість суперником "Полісся" стала "Олімпія" зі словенської Любляни. Перші поєдинки зіграють 25 липня. а матчі-відповіді відбудуться 1 серпня.

Обом командам на шляху в основний етап єврокубка доведеться пройти трьох суперників. Формат Ліги конференцій зазнав змін за зразком Ліги чемпіонів. 36 команд зіграють по 6 матчів і найкращі з них продовжать боротьбу за трофей у плей-офф.

"Полісся" в міжсезоння-2024

Житомиряни завершили дебютний сезон у Прем'єр-лізі на 5-й сходинці. Влітку команда стартуватиме в кваліфікації Ліги конференцій.

Наприкінці травня новим головним тренером "Полісся" став Імад Ашур. Раніше в. о. спортивного директора клубу став Даріо Друді. Перед новим сезоном "поліські вовки" відмовилися від послуг воротарів Бойка та Поспєлова, оборонців Шабанова та Кравця.

16 червня "Полісся" вийшло з відпустки. Футболістам першої команди презентували нового керманича, а також роздали екіпірування з оновленою символікою "поліських вовків".

До слова, раніше "Динамо" отримало суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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