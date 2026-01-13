В Днепре нашли способ предоставить людям электричество в мороз -12: к домам везут генераторы

"Как известно, после последнего обстрела энергетической инфраструктуры, энергокомпании не могут запитать ряд районов левобережья Днепра. Поэтому прибегаем к крайним мерам. Просто к домам подвозим мобильные генераторы и запитываем многоэтажки напрямую", - написал Филатов.

По его словам, на улице мороз -12, даже дизельное топливо замерзает. Но энергетики, которые не спали уже 72 часа, засыпают прямо на морозе, однако работают.

"Делаем все, что можем ... Больше ночного сказать не могу", - добавил мэр и поблагодарил всех рабочих, инженеров и специалистов, которые прилагают значительные усилия, чтобы исправить ситуацию.

Филатов также призвал жителей Днепра понять ситуацию, несмотря на то, что людям трудно при таких обстоятельствах.

"Но поймите правильно: учитывая ситуацию, главное, что у вас есть тепло и вода", - подчеркнул чиновник.