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Зеленский после удара РФ по Днепру анонсировал новые решения по защите людей

Суббота 29 июня 2024 17:07
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Зеленский после удара РФ по Днепру анонсировал новые решения по защите людей Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине уже идет подготовка новых решений для защиты граждан от российского террора и обстрелов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения.

В частности, президент упомянул о вчерашнем ударе россиян по многоэтажному дому в городе Днепр. По его словам, сейчас делается все необходимое для того, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

"Обязательно Россия будет отвечать за этот террор против Украины", – сказал он.

Зеленский также анонсировал новые решения по защите Украины от российского террора.

"Мы готовим новые решения ради нашей силы и защиты наших людей. Я благодарю всех, кто с Украиной", - подчеркнул он.

Обстрел Днепра

Напомним, вечером пятницы, 28 июня, Россия нанесла удар по городу Днепр, там попали в жилую многоэтажку. На месте происшествия продолжается спасательная операция.

По данным спасателей, в одном из подъездов дома разрушены квартиры с 8 по 11 этаж.

По состоянию на 13:00 субботы, 29 июня, известно о 13 пострадавших, среди них беременный и ребенок, и одна жертва в результате обстрела.

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