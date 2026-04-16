В Днепре увеличилось количество погибших в результате вражеской атаки

"Тело 74-летнего мужчины спасатели только что обнаружили под завалами разбитого врагом дома в Днепре. Ночная российская атака унесла жизни 5 человек - трех женщин и двух мужчин", - говорится в заявлении.

Об ударах по Днепру стало известно после трех ночи. Тогда же сразу поступила информация о пожарах на нескольких локациях.

Глава ОГА рассказал, что в областном центре вражеская атака повредила пятиэтажку, а частный дом частично разрушила.

Напомним, в результате массированной атаки России ночью 16 апреля в Днепре повреждено здание Художественного музея. В нем не осталось ни одного уцелевшего окна. Экспонаты музея не пострадали.

Массированная атака по Украине

Отметим, Россия атаковала Украину сотнями воздушных целей - дронами и ракетами. Последствия этой массированной атаки зафиксированы в девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской.