В Днепре увеличилось количество погибших в результате вражеской атаки

Количество погибших в результате массированной атаки россиян в Днепре увеличилось до пяти. Спасатели обнаружили под завалами тело мужчины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.
"Тело 74-летнего мужчины спасатели только что обнаружили под завалами разбитого врагом дома в Днепре. Ночная российская атака унесла жизни 5 человек - трех женщин и двух мужчин", - говорится в заявлении.
Об ударах по Днепру стало известно после трех ночи. Тогда же сразу поступила информация о пожарах на нескольких локациях.
Глава ОГА рассказал, что в областном центре вражеская атака повредила пятиэтажку, а частный дом частично разрушила.
Напомним, в результате массированной атаки России ночью 16 апреля в Днепре повреждено здание Художественного музея. В нем не осталось ни одного уцелевшего окна. Экспонаты музея не пострадали.
Отметим, Россия атаковала Украину сотнями воздушных целей - дронами и ракетами. Последствия этой массированной атаки зафиксированы в девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в течение суток страна-агрессор применила 703 воздушных средства поражения - 44 ракеты и 659 дронов. Обстрел проходил в две волны, при этом силы ПВО уничтожили или нейтрализовали 667 из воздушных целей.
Также отмечается, что особенностью этой атаки стало применение большого количества баллистических ракет - 19 ракет "Искандер-М"/С-400 были выпущены по четырем регионам.
О том, как выглядит Подольский район Киева после вражеской атаки - читайте в материале РБК-Украина.