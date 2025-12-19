В Днепре задержали еще одного агента РФ: хотел установить "видеоловушки" на дорогах

В Днепре СБУ задержала начальника смены по охране местного завода, которого завербовали спецслужбы РФ. Он пытался установить "видеоловушки" для шпионажа за колоннами ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

"Контрразведка Службы безопасности задержала на Днепропетровщине еще одного российского агента. Мужчина отслеживал количество и виды военной техники Сил обороны, которая двигалась в направлении передовой", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, начальника смены по охране местного завода завербовали российские спецслужбы, когда он искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах.

Мужчина сначала собирал координаты блокпостов и ключевых мостов, по которым курсирует украинская бронетехника через Днепр. Для этого агент "путешествовал" общественным транспортом по городу и его окрестностям, где скрыто фиксировал геолокации объектов, которые враг планировал атаковать с воздуха.

Затем он получил указание от куратора из РФ оборудовать "засаду" с миникамерой и онлайн-трансляцией вблизи межрегиональной автотрассы. Так враг надеялся отслеживать потоки военных колонн и их численность.

Фигурант пытался найти заброшенный гараж вблизи одной из главных автомагистралей на выезде из областного центра, где собирался обустроить "наблюдательный пункт".

Задержание агента РФ

Сотрудники СБУ сорвали вражеские планы, заблаговременно разоблачили агента и задержали его по месту жительства.

Во время обысков у него изъят смартфон с анонимным чатом в мессенджере, в котором он координировал свои действия с куратором.

На основании собранных доказательств следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: в Днепре задержали еще одного агента РФ: хотел установить "видеоловушки" на дорогахt.me/SBUkr