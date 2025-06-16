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В Днепре открыли 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ: где и как он работает

Фото: Фото: 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ в Днепре (пресс-служба центра)
Автор: Татьяна Веремеева

В Днепре на железнодорожном вокзале открыли 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Центр заработал в понедельник, 16 июня 2025 года. Сообщается, что новое представительство стало частью масштабного расширения сети Центра по всей Украине.

Инициатором открытия пункта является подполковник Руслан Фурдило, который возглавляет центр с момента его основания. По его словам, развитие региональной сети значительно упростит приобщение к Силам обороны Украины - консультации, прохождение ВВК, оформление документов возможно непосредственно в родном городе.


1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ в Днепре (фото: пресс-служба центра)

Кроме Днепра, стационарные рекрутинговые пункты уже функционируют в Киеве и Львове, а в ближайшее время планируется открытие также в Одессе.

В Днепре на базе рекрутингового пункта на вокзале доступны:

  • консультации по вакансиям в Сухопутных войсках;
  • прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК);
  • составление тестов и оформление личного дела;
  • подписание контрактов, в частности по программе "Контракт 18-24".

Пункт работает ежедневно, кроме воскресенья. Официальный перечень бригад и вакансий можно посмотреть на сайте: lfrecruiting.com.ua/brigades.

"Приглашаем всех, кто задумывается над службой, посетить рекрутинговый пункт на вокзале. Команда профессиональных рекрутеров 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ поможет подобрать оптимальное направление и ответит на все ваши вопросы", - отмечают в центре рекрутинга.

Напомним, 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ запустил официальный сайт, где каждый желающий может подать заявку на службу онлайн - без очередей, бюрократии и посредников. Платформа позволяет выбрать бригаду, подать анкету и получить консультацию рекрутера.

Также мы писали, что во Львове на Центральном вокзале открыли стационарный пункт 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ. Теперь жители западных областей могут на месте получить консультации, выбрать воинскую часть, пройти ВВК и оформить документы для службы.

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