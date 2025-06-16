В Днепре открыли 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ: где и как он работает

Центр заработал в понедельник, 16 июня 2025 года. Сообщается, что новое представительство стало частью масштабного расширения сети Центра по всей Украине.

Инициатором открытия пункта является подполковник Руслан Фурдило, который возглавляет центр с момента его основания. По его словам, развитие региональной сети значительно упростит приобщение к Силам обороны Украины - консультации, прохождение ВВК, оформление документов возможно непосредственно в родном городе.



1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ в Днепре (фото: пресс-служба центра)

Кроме Днепра, стационарные рекрутинговые пункты уже функционируют в Киеве и Львове, а в ближайшее время планируется открытие также в Одессе.

В Днепре на базе рекрутингового пункта на вокзале доступны:

консультации по вакансиям в Сухопутных войсках;

прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК);

составление тестов и оформление личного дела;

подписание контрактов, в частности по программе "Контракт 18-24".

Пункт работает ежедневно, кроме воскресенья. Официальный перечень бригад и вакансий можно посмотреть на сайте: lfrecruiting.com.ua/brigades.

"Приглашаем всех, кто задумывается над службой, посетить рекрутинговый пункт на вокзале. Команда профессиональных рекрутеров 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ поможет подобрать оптимальное направление и ответит на все ваши вопросы", - отмечают в центре рекрутинга.