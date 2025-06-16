У Дніпрі відкрили 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ: де і як він працює

У Дніпрі на залізничному вокзалі відкрили 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на прес-реліз.
Центр запрацював у понеділок, 16 червня 2025 року. Повідомляється, що нове представництво стало частиною масштабного розширення мережі Центру по всій Україні.
Ініціатором відкриття пункту є підполковник Руслан Фурдило, який очолює центр від моменту його заснування. За його словами, розбудова регіональної мережі значно спростить долучення до Сил оборони України - консультації, проходження ВЛК, оформлення документів можливе безпосередньо в рідному місті.
1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ у Дніпрі (фото: пресслужба центру)
Окрім Дніпра, стаціонарні рекрутингові пункти вже функціонують у Києві та Львові, а найближчим часом планується відкриття також в Одесі.
У Дніпрі на базі рекрутингового пункту на вокзалі доступні:
Пункт працює щодня, окрім неділі. Офіційний перелік бригад та вакансій можна переглянути на сайті: lfrecruiting.com.ua/brigades.
"Запрошуємо всіх, хто замислюється над службою, завітати до рекрутингового пункту на вокзалі. Команда професійних рекрутерів 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ допоможе підібрати оптимальний напрям та відповість на всі ваші запитання", - зазначають у центрі рекрутингу.
Нагадаємо, 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ запустив офіційний сайт, де кожен охочий може подати заявку на службу онлайн - без черг, бюрократії та посередників. Платформа дозволяє обрати бригаду, подати анкету та отримати консультацію рекрутера.
Також ми писали, що у Львові на Центральному вокзалі відкрили стаціонарний пункт 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ. Тепер мешканці західних областей можуть на місці отримати консультації, обрати військову частину, пройти ВЛК та оформити документи для служби.
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